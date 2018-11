Knittlingen – Mofafahrer und Sozius nach Sturz verletzt

Anzeige

Enzkreis (ots) – Nach dem Sturz mit dem Mofa am Mittwochmittag verletzten sich der 15-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Sozius. Nach ihren Angaben waren sie kurz vor 13.00 Uhr mit dem Mofa auf dem Weg Hellerhof von Kleinvillar nach Knittlingen unterwegs. Als ihnen ein Pkw entgegenkam, der mittig auf dem Weg fuhr, musste der 15-Jährige ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er kam hierbei in den Grünstreifen und stürzte beim Zurücklenken auf den Weg. Der Fahrer des Pkw stieg kurz aus seinem Mercedes und sagte den Verletzten sie sollten den Notruf wählen. Dann stieg er wiede ein und fuhr mit seiner Beifahrerin davon. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Mercedes der A-Klasse gehandelt haben. Der Fahrer wird als ca. 60 Jahre alt beschrieben. Er trug eine rote Jacke und eine dunkle Baskenmütze. Hinweise nimmt an das Polizeirevier Mühlacker, Telefon 07041/96930 entgegen.

