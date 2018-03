Königsbach – Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Königsbach (ots) – Innerhalb einer Stunde gelang es am Sonntagabend Einbrechern in ein Haus in Königsbach einzudringen, Stehlgut im Wert von mehreren zehntausend Euro an sich zu nehmen und unerkannt zu flüchten. Als der Besitzer um 21.00 Uhr nach gerade einmal einer Stunde Abwesenheit zu seinem freistehenden Einfamilienhaus in der Brettener Straße zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Terrassentüre aufgehebelt war und im Innern sämtliche Räume durchwühlt wurden. Den Dieben fielen dabei neben Sammlermünzen und Schmuck auch eine wertvolle Porsche-Uhr und in die Hände. Mit den weiteren Ermittlungen wurde das Kriminalkommissariat Pforzheim betraut. Wer im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem rund um die Uhr erreichbaren Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

