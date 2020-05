Königsbach-Stein – Alkoholisierter Lkw-Fahrer demoliert drei Autos

Anzeige

Königsbach-Stein (ots) – Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hat am Donnerstag in Königsbach mit seinem Sattelzug drei Autos demoliert und dabei einen Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro verursacht.

Der 58-jährige Sattelzugfahrer fuhr gegen 19 Uhr in der Luisenstraße und beschädigte dabei zwei geparkte Pkw. Ohne sich jedoch um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er danach weiter. Erst im Bereich der Oberen Breitstraße hielt der Sattelzug an, da er wegen anderer geparkter Fahrzeuge dort nicht weiterfahren konnte. Bei einem Rangierversuch beschädigte der 58-Jährige dann noch das dritte Auto. Während der folgenden Unfallaufnahme stellten die herbeigerufenen Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Lkw-Fahrer fest. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von fast zwei Promille zum Ergebnis. Der 58-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

