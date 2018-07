Königsbach-Stein, Einbruch in ein Einfamilienhaus

Königsbach-Stein (ots) – Am Freitag wurde in ein in der Königsbacher Straße gelegenes Einfamilienhaus eingebrochen und mehrere Wertgegenstände entwendet. Im Zeitraum von 16.00 bis 18.30 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt über die verschlossene Haustüre und nahmen zwei Laptops, ein Tablet, Mobiltelefone, Uhren, Schmuck und Bargeld an sich. Sie konnten unerkannt mit ihrer Beute entkommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem rund um die Uhr erreichbarem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

