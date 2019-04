Königsbach-Stein – Einbruch in Physiopraxis

Anzeige

Königsbach-Stein (ots) – Von Karfreitag, 19. April, auf Samstag, 20. April, wurde in eine Physiotherapiepraxis in der Bahnhofstraße in Königsbach eingebrochen.

Die bislang unbekannte Täterschaft dürfte sich nach bisherigem Ermittlungsstand mit Hilfe einer Leiter über ein Fenster des Hinterhofes gewaltsam Zutritt zum Anwesen verschafft haben. Im Innern wurden weitere Türen und Fenster aufgebrochen, so dass ein festgestellter Sachschaden von fast 2.000 Euro zu beklagen ist.

Der oder die Täter konnten einen Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro an sich nehmen und unerkannt flüchten. Wer hierzu möglicherweise relevante Feststellungen gemacht hat, wendet sich unter 07231/186-3211 bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Nord.

