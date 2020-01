Königsbach-Stein – Einbruchsserie in mehrere Ladengeschäfte

Anzeige

Königsbach-Stein (ots) – Eine ganze Serie von Einbrüchen in verschiedene Ladengeschäfte im Ortsteil Königsbach beschäftigt derzeit den örtlichen Polizeiposten. Nach bisherigen Ermittlungen wurde von Sonntag auf Montag insgesamt sieben Geschäfte und eine Gaststätte in vier betreffenden Straßen aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht.

Die Einbrüche wurden überwiegend im Laufe des Montagvormittags festgestellt und der Polizei gemeldet.

Betroffen sind ein Brautmodengeschäft in der Ankerstraße, zwei Fachgeschäfte im Heckwiesenweg, eine Bäckerei, ein Frisörladen und eine Praxis in der Bahnhofstraße. Zudem eingebrochen wurde in eine Gaststätte sowie ein weiteres Verkaufsgeschäft in der Steiner Straße.

Größtenteils wurden durch die unbekannten Täter die Eingangstüren mit Gewalt aufgehebelt. Der hierbei angerichtete Sachschaden ist letztlich höher als das entwendete Diebesgut. Dieses wurde in allen Fällen offenbar zielgerichtet gesucht und beschränkt sich in den meisten Fällen auf kleinere Geldbeträge, wie Trinkgeld der Mitarbeiter, Kleingeld aus Sparschweinen oder Wechselgeld aus den Registrierkassen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

