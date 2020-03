Königsbach-Stein – Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw und wird schwer verletzt

Anzeige

Königsbach-Stein (ots) – Am Donnerstagvormittag, gegen 11:10 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Radfahrer die Remchinger Straße in Königsbach. Er beabsichtigte, nach links auf die Landesstraße 571 abzubiegen und übersah hierbei offenbar das herannahende Fahrzeug einer 46 Jahre alten Pkw-Lenkerin. Es kam zur Kollision zwischen dem Rennradfahrer und dem VW der 46-Jährigen, wobei der Fahrradfahrer vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt wurde. Noch vor Ort wurde der Verletzte vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gefahren. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

