Königsbach-Stein- Mit Hilfe von Martinshorn geortet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 33-jähriger Mann hatte am Sonntagabend nach einem Sturz mit seinem Trekkingrad auf einem Wald- und Forstweg zwischen Kämpfelbach und Königsbach-Stein Glück, dass er nach über einer Stunde gefunden wurde. Der vom Sturz benommene Radler konnte zwar den Notruf wählen aber nicht seinen Standort angeben. Vier Polizeistreifen und mehrere Rettungskräfte suchten nach dem Verunfallten. Erst als eine Polizeistreife, die in telefonischem Kontakt mit dem 33-Jährigen stand, wiederholt das Martinshorn im vermuteten Bereich betätigte, und der Geschädigte angeben konnte ob sich dies nähert oder entfernt, konnte der Mann geortet und gefunden werden. Mit leichten Verletzungen wurde der Radfahrer dann in eine Klinik zur ambulanten Behandlung eingeliefert. Ursächlich für den Sturz könnte gewesen sein, dass die Bremsen nicht funktionsfähig waren.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4313274