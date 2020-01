Königsbach-Stein – Mit über 1,4 Promille am Steuer

Anzeige

Königsbach-Stein (ots) – Mit über 1,4 Promille wurde am Donnerstagabend ein 61-jähriger Ford Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord hielten den Mann gegen 23.30 Uhr in der Eisinger Straße an.

Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihm droht eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

