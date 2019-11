Königsbach-Stein – Nicht fachgerechte Entsorgung von Asche verursacht Brand

Anzeige

Enzkreis (ots) – Einem mutigen Zeugen und dem zügigen Handeln der Freiwilligen Feuerwehr Königsbach-Stein ist es zu verdanken, dass es bei einem Brand am Donnerstagabend in der Goethestraße nicht zu schlimmerem Ausmaß kam.

Bei einem Besuch seiner Großmutter reinigte der Enkelsohn den Aschebehälter der Pellet Zentralheizung. Die für ihn kalte Asche entsorgte er in der Biomülltonne hinter dem Carport. Gegen 20.00 Uhr bemerkte ein Zeuge die in Flammen stehenden Mülltonnen und begann mit den Löscharbeiten. Als die Freiwillige Feuerwehr Königsbach-Stein am Einsatzort eintraf, drohten die Flammen bereits auf den Carport überzugreifen, was jedoch durch die Wehr verhindert werden konnte.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4441066