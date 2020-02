Anzeige

Sechs Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren haben alle Scheiben und Beleuchtungen eines Autos in Königsbach-Stein im Enzkreis eingeschlagen. Bei der Tat, die sich bereits Anfang Februar ereignet hatte, entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro, wie die Polizei Pforzheim am Mittwoch mitteilte.

Zwei 14-Jährigen, die bereits strafmündig sind, droht eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Die Täter waren zunächst unbekannt gewesen, aber die Polizei ermittelte schnell Mitglieder einer Kinder- und Jugendclique als Verdächtige. Die sechs Jungen haben die Tat mittlerweile eingeräumt.

BNN