Königsbach-Stein – Verkehrsunfall beim Aussteigen

Königsbach-Stein (ots) – Als eine 71-Jährige am Mittwochmorgen, gegen 11:30 Uhr, in Königsbach in der Walther-Rathenau-Straße aus ihrem Honda steigen wollte, übersah sie offenbar den nachfolgenden Verkehr und es kam zu einem Unfall. Die Hondafahrerin hatte ihre Fahrzeugtür geöffnet, welche dabei mit einem vorbeifahrenden Mercedes kollidierte, der von einem 45-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

