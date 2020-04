Königsbach-Stein – Verkehrsunfall mit Rettungswagen: Zeugen gesucht

Anzeige

Königsbach-Stein (ots) – Nach einem Unfall am Freitagmittag unter Beteiligung eines Rettungswagens sucht die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim nun Zeugen.

Der Fahrer des Rettungswagens war mit seinem Einsatzfahrzeug gegen 13 Uhr mit eingeschalteten Sondersignalen auf der Landesstraße 570 aus Richtung Remchingen kommend in Fahrtrichtung Königsbach unterwegs, als er den Einmündungsbereich der Landesstraße 571 bei Rotlicht passiert haben soll. In der Folge kam es dann zur Kollision mit einem Pkw, der an der Einmündung auf die Landesstraße 570 abbog. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

