Königsbach-Stein – Zigarettenautomat entwendet

Königsbach-Stein (ots) – Von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Schulstraße in Königsbach-Stein ein Zigarettenautomat entwendet. Der aufgebrochene Automat wurde am Donnerstagvormittag auf einem Flurstück beim Brettener Weg auf der Gemarkung Stein aufgefunden. Die unbekannten Täter hatten das Bargeld und die Zigaretten entnommen und sind unerkannt geflüchtet. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231/186-3211, zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4272906