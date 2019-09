Kofferdiebstahl bei Einstieg in den Zug

Anzeige

Mannheim (ots) – Samstagmorgen hat sich kurz vor Abfahrt des ICE 778 im Mannheimer Hauptbahnhof ein Diebstahl ereignet. Eine 75-jährige Frau verstaute gerade ihr zahlreiches Reisegepäck als sie bemerkte, dass ein Koffer fehlte. In dem Moment verschlossen sich die Türen und der Zug fuhr ohne den pinkfarbenen Reisekoffer der Frau ab.

Auf Nachfrage bei einem Zugbegleiter sagte dieser, eben noch drei Personen gesehen zu haben, die den Zug mit einem pinkfarbenen Koffer verlassen haben. Die Bestohlene rief sofort die Bundespolizei in Mannheim an und meldete den Vorfall. Eine Videoauswertung der Kameras am Gleis ergab tatsächlich Hinweise auf drei mögliche Täter. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief bislang allerdings negativ. In der Nähe des Bahnhofes fanden die Bundespolizisten Bekleidungsstücke und Medikamente. Nach Rückfrage bei der Geschädigten stellte sich heraus, dass es sich um Gegenstände aus ihrem Koffer handelte. Der Koffer selbst sowie weiterer Inhalt blieben jedoch verschwunden. Anhand der Lichtbilder aus der Videoauswertung werden nun weitere Maßnahmen eingeleitet, um die Personen zu identifizieren und wegen Diebstahls anzuzeigen.

