Kompletter Bankautomat gestohlen – Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) – Neuenbürg (Enzkreis) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen kompletten Geldausgabeautomaten aus einem Einkaufsmarkt in der Marxzeller Straße. Der Automat konnte am Morgen, in der Nähe des Tatorts, aufgefunden werden. Die Täter hatten den sehr schweren Bankomaten auf nicht bekannte Art dorthin transportiert. Es ist unwahrscheinlich, dass sie ihn tragen konnten. An das Geld im Automaten kamen sie aber nicht heran. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gesehen. Zeugen, die im Laufe der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Einkaufsmarktes bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pforzheim unter der Rufnummer 07231/186-4444 in Verbindung zu setzen.

