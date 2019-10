Korrektur der Meldung von 16:20 Uhr: „(KA) Karlsruhe – Auffahrunfall auf der Osttangente“ – Der Unfallort liegt in Mühlacker

Anzeige

(Enzkreis) Mühlacker – Auffahrunfall auf der Osttangente

Am Dienstag gegen 19:40 Uhr ist ein 18-jähriger Pkw-Fahrer auf der Osttangente an der Einmündung zur B10 auf das Auto einer verkehrsbedingt stehenden 29-Jährigen aufgefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1500 Euro an den Fahrzeugen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Da sich bei der anschließenden Unfallaufnahme deutliche Hinweise ergaben, dass der 18-Jährige beim Unfall möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein des Mannes ein.

