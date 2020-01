Korrektur zu (KA) Karlsdorf-Neuthard A5 – Auffahrunfall mit vier beteiligten Lastwagen – Polizei verbucht nur geringe Verstöße gegen die Einhaltung der Rettungsgasse

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Versehentlich wurde in der soeben veröffentlichten Pressemitteilung übermittelt, dass ein Fahrstreifen wieder zur Verfügung stehe. Dem ist nicht so, nach wie vor ist die Autobahn 5 bei Bruchsal in Richtung Norden noch mindestens bis gegen 16 Uhr voll gesperrt.

Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen.

