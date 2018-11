Korrekturmeldung zu: (CW) Nagold – Frontalzusammenstoß auf der L362

Anzeige

Nagold (ots) – Der Frontalzusammenstoß auf der L362 ereignete sich am Samstag, gegen 19:50 Uhr, nicht am Mittwoch. Der Wochentag in der um 10:13 Uhr veröffentlichten Meldung ist falsch.

Wir bitten um Korrektur. Danke!

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

