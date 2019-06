Anzeige

Karlsruhe (ots) – Der Brand in dem Wohnhaus brach am frühen Morgen des 11. Juni aus und nicht wie berichtet am 09. Juni.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4297457