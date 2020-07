Kraichtal – Beim Abbiegen Smart übersehen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 4.500 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag in Kraichtal ereignete.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 13:20 Uhr die Heilbronner Straße in Menzingen. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Untere Schloßstraße übersah er beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Smart eines 28-Jährigen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Der Smartfahrer zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sigrid Lässig, Pressestelle

