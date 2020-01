Kraichtal – Einbruch in Vereinsheim

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter ist in der Zeit von Sonntag 12:00 Uhr und Mittwoch 17:00 Uhr über die Eingangstür gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße „Im Traubenacker“ eingedrungen. Im Inneren hielt sich der Eindringling lediglich im Versammlungsraum auf und verschwand anschließend wieder über die Eingangstür nach draußen. Ob der Dieb bei seiner Suche fündig wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Zeugen die im besagten Zeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253-802610 zu melden.

