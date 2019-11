Kraichtal – Einbruch in Vereinsstätte

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in die Umkleidekabinen eines Sportvereins in Kraichtal. Die Täter konnten vorerst unerkannt entkommen.

In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 10:00 Uhr konnten bislang unbekannte Täter durch ein Fenster die Umkleidekabinen des Sportvereins betreten und diese anschließend durchsuchen. Aufgrund fehlender Wertgegenstände in den Umkleideräumlichkeiten konnte nichts entwendet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1500 Euro. Das Polizeirevier Bad Schönborn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Markus Beckert, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 – 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4449996 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4449996