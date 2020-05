Kraichtal – Einbruch in Wohnung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am Montag, im Zeitraum zwischen 17:00 und 20:00 Uhr, in eine Wohnung in Kraichtal in der Straße „Beim Mühltor“ ein. Die Täter verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten, indem sie eine Tür aufbrachen. Hinweise auf entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07253/8026-0, mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

