Kraichtal – Fahrzeugbrand nach Schweißarbeiten

Kraichtal (ots) – Bei Schweißarbeiten in einer Werkstatt in Münzesheim geriet am Donnerstagabend ein Auto in Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand entzündete sich gegen 20.20 Uhr die Unterbodendichtung am Pkw. Der Brand konnte von der verständigten Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4130236