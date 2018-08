Kraichtal- Kühlschrank löst Brand aus

Anzeige

Kraichtal (ots) – Ein technischer Defekt an einem Kühlschrank war am Donnerstag gegen 18 Uhr die Ursache für ein Feuer in einer Garage in der Neuenwegstraße. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden ein Kleinbus, zwei Rasentraktoren und eingelagerte Reifen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

