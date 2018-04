Kraichtal- Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Kraichtal (ots) – Ein 23-jähriger Motorradfahrer war mit am Sonntag gegen 14.45 Uhr von Münzesheim in Richtung Menzingen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Als ihm ein VW entgegenkam, versuchte er noch zu korrigieren, kam dabei in Seitenlage ins Rutschen und kollidierte mit seinem rechten Vorderrad mit dem linken Vorderrad des des VW. Der 23-Jährige wurde schwer, die 47-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

