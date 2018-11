Anzeige

Bei Schweißarbeiten ist am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in einer Werkstatt in Kraichtal-Münzesheim ein Auto in Brand geraten. Zum Löschen wurde das Fahrzeug nach draußen gebracht.

Keine Verletzten

Personen wurden laut der Polizei nicht verletzt. Am Gebäude sei außerdem kein Schaden entstanden. Über den Sachschaden gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen. (pol/bnn)