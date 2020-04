Kraichtal -Polizei sucht Zeugen nach illegaler Müllbeseitigung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein aufmerksamer Spaziergänger meldet am Mittwochmorgen, mehrere illegal beseitigte Müllsäcke am Neuenbürger Waldrand in Höhe der Weggabelung in Richtung Weierbachsiedlung . Vor Ort konnten durch die Beamten die genannten Säcke mit zahlreichen Sperrmüllutensilien aufgefunden werden. Erkenntnisse über den Verursacher konnte bislang noch nicht erlangt werden, weshalb das Polizeirevier Bad-Schönborn nun auf der Suche ist nach Zeugen oder Hinweisgebern. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07253- 80260 zu melden.

