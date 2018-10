Kraichtal-Unteröwisheim – Einbruch über aufgehebeltes Fenster

Anzeige

Kraichtal (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montagabend, gegen 18.35 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in der Straße im Holder. Der Einstieg erfolgte vermutlich über ein aufgehebeltes Fenster. Die Nachbarn meldeten der Polizei den Einbruch, da sie Geräusche sowie mehrere Taschenlampen in der Wohnung bemerkten. Nachdem einer der Täter durch das Küchenfenster nach draußen sprang, nahmen zwei Zeugen die Verfolgung über ein unbebautes Grundstück auf, wo sie ihn letztendlich aus den Augen verloren. Innerhalb der Wohnung wurden einige Räume und Schränke durchwühlt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

