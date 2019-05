Kraichtal – Versuchter Einbruch in Firma

Anzeige

Kraichtal (ots) – Offenbar gestört wurden in der Nacht zum Mittwoch Einbrecher in der Gottlieb-Daimler-Straße in Münzesheim. Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Bad Schönborn betraten gegen 23.20 Uhr mindestens zwei unbekannte Täter den Vorplatz der betreffenden Firma, die es offensichtlich auf das Wertmetall des Schrotthändlers abgesehen hatten. Obwohl bereits ein Teil der Umzäunung geöffnet worden war, scheint letztlich nichts entwendet worden zu sein.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte unter 07253/80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung.

