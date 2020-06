Kraichtal – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Landstraße

Anzeige

Kraichtal (ots) – Zwei leichtverletzte Fahrzeugführer und zwei Fahrzeuge mit wirtschaftlichen Totalschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der Landesstraße 618 zwischen Gochsheim und Oberacker.

Ein 19-jähriger PKW-Lenker befuhr gegen 11.45 Uhr die Landesstraße von Gochsheim kommend in Richtung Oberacker. Auf halber Strecke kam er vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem VW Golf auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden BMW. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der VW-Fahrer endgültig die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 52-jährige BMW-Fahrer konnte seinen PKW kontrolliert zum Stehen bringen.

Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallgeschädigte begab sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach der Versorgung ihrer Verletzungen konnten beide Beteiligte noch am selben Tag wieder entlassen werden. Die beschädigten Fahrzeuge waren nach dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

