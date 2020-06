Kraichtal – Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag auf der Landesstraße 554 bei Münzesheim. Ein 80-Jähriger Pkw-Fahrer war gegen 11.45 Uhr auf der Landesstraße von Gochsheim kommend in Richtung Münzesheim unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 553 missachtete er die Vorfahrt eines aus Münzesheim kommenden 23-jährigen Pkw-Lenkers. Trotz Ausweichmanövers des 23-Jährigen stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 23-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der schwerverletzte Verursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die Landesstraße bis gegen 15.00 Uhr voll gesperrt.

