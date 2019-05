Kreis Calw- In der Nacht zum Mittwoch: Drei Maibäume angegangen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Mittwoch sind im Landkreis Calw zwei Maibäume gefällt worden und in einem Fall wurden die Tatverdächtigen bei der Fällung gestört.

Vermutlich mit einem Fuchsschwanz haben bislang Unbekannte den Maibaum in Nagold-Vollmaringen in der Schlossstraße umgesägt. Er blieb mit den Ästen in der Dachrinne des Gebäudes der Ortverwaltung hängen und beschädigte diese. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

In Simmozheim gingen die Täter den Maibaum in der Hauptstraße an. Der Baum stürzte auf die Fahrbahn und blockierte dabei teilweise die Straße. Auch hier ist von einem Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro auszugehen.

In Neuweiler-Oberkollwangen konnte ein Zeuge am Mittwoch gegen 3.30 Uhr zwei Jugendliche beobachten, wie sie versuchten, den Maibaum in der Freudenstädter Straße umzusägen. Bei Erkennen des Mannes ergriffen die Täter die Flucht. Auch wenn der Baum nur angesägt war, so musste die Feuerwehr das dekorative Gewächs aus Sicherheitsgründen fällen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

