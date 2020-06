Kronau – Lkw verliert Kraftstoff auf der L555

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein Lkw hat sich in der Nacht auf Montag den Kraftstofftank aufgerissen, sodass er in der Folge etwa 300 Liter Diesel auf einer Länge von etwa 500 Metern auf der Landesstraße L555 bei Kronau verlor.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 56-jährige Fahrer des Lkws kurz nach Mitternacht die A5 von Bruchsal nach Kronau und fuhr an der Ausfahrt Kronau ab. Vermutlich ist er auf der Strecke über einen unbekannten Gegenstand gefahren und hat sich damit ein Loch in den Tank gerissen. Hierdurch verlor er beginnend am Kreisverkehr der L555 auf einer Strecke von mehreren hundert Metern etwa 300 Liter Dieselkraftstoff, die sich auf der L555 verteilten. Als der Fahrer den Verlust bemerkte, fuhr er umgehend auf den nächsten Parkplatz.

Die Fahrbahn musste anschließend durch ein Spezialreinigungsfahrzeug gereinigt werden. Auch musste ein Aushub von kontaminiertem Erdreich veranlasst werden. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis etwa 05:00 Uhr an.

Florian Herr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4627874 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4627874