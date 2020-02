Kronau – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Anzeige

Kronau (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag (14.02.), gegen 14.45 Uhr, auf der Kirrlacher Straße in Kronau unter Beteiligung eines Radfahrers und eines Autos ereignete, sucht das Polizeirevier Bad Schönborn wegen gegensätzlicher Angaben der Beteiligten Zeugen.

Nach bisherigen Feststellungen der Polizei war eine 53-jährige Pkw-Fahrerin vom Autobahnzubringer kommend auf der Kirrlacher Straße unterwegs. An der Einmündung der Robertstraße kam es zur Kollision mit einem 19 Jahre alten Radfahrer. Der junge Mann wurde von der Windschutzscheibe abgewiesen und kam verletzt zur Beobachtung in eine Klinik. Glücklicherweise erwiesen sich die Blessuren als nicht sehr schwerwiegend und er konnte das Krankenhaus bereits tags darauf wieder verlassen. Am Pkw war nur geringer Schaden entstanden.

Der genaue Unfallhergang ließ sich bisher aber nicht abschließend klären, weshalb Zeugen gebeten werden, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260 zu melden

