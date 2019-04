Kronau- Ursache von Brand einer Gaststätte noch unklar

Anzeige

Kronau (ots) – Nach wie vor ist die Ursache für den Brand einer Gaststätte Am Autobahnzubringer am Mittwochnachmittag unklar. Die Beamten des Kriminalkommissariats Bruchsal haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker suchen, auch mit der Unterstützung eines Brandmittelspürhundes, am Brandort nach Spuren. Außerdem wird ein Sachverständiger in die Ermittlungen miteinbezogen werden. Zeugen, die vor oder während des Brandausbruches gegen 16.45 Uhr Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-5555, zu melden.

