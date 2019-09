Kronau – Vorfahrt missachtet

Anzeige

Kronau (ots) – Glücklicherweise niemand verletzt wurde bei einem Vorfahrtsunfall am Dienstagabend in der Kirrlacher Straße in Kronau. Um 20.20 Uhr befuhr eine 59 Jahre alte Renault-Fahrerin die Schubertstraße und missachtete an der durch Verkehrsschilder geregelten Kreuzung zur Kirrlacher Straße die Vorfahrt des von links kreuzenden 61-jährigen Opel-Lenkers. Beim Zusammenstoß blieben die Fahrzeugführer unverletzt. Der Renault wurde mit einem Schaden von rund 8.000 Euro so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Am Opel wird der Unfallschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

