Küchenbrand

Kehl (ots) – Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Dienstagabend um 18.00 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße in Kehl aus. Der Wohungsinhaber erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand einzudämmen, die Wohnung ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

