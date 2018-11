Anzeige

Bei einem Küchenbrand in Heidelberg sind zwei Menschen durch Rauchgas verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Mann habe in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Eine 19-Jährige sei vor Ort behandelt worden. Der Brand war demnach am Montagabend in einer Wohngemeinschaft ausgebrochen.

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. (dpa/lsw)