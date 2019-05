Anzeige

Eine defekte Kühltruhe hat in Mannheim einen Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ging das auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses stehende Gerät am Samstagabend in Flammen auf. Durch die Hitze zerbrach die Balkontür und der Brand griff auf die Wohnung über.

Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Der Schaden beträgt 50 000 Euro. dpa/lsw