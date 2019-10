Kürnbach – Verbale Streitigkeit geht in gefährliche Körperverletzung über

Anzeige

Kürnbach (ots) – Nach aktuellem Stand kam es am Donnerstag gegen 00:15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung vor einer Gaststätte in der Straße Sonnengraben in Kürnbach. Nachdem es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen war, schlugen und traten drei Männer auf einen 29-Jährigen mit kasachischer Staatsangehörigkeit ein. Ein Zeuge eilte dem 29-Jährigen zur Hilfe, so dass die Täter im Anschluss flüchteten. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort verhielt sich der Geschädigte äußerst aggressiv und unkooperativ. Er wurde schließlich von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger kehrte zur Tatörtlichkeit zurück, so dass entsprechende Personalien aufgenommen werden konnte. Die Ermittlungen sind noch am laufen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4403671