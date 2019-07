Kuppenheim – Arbeitsunfall

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Ein 59 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstagnachmittag bei Bauarbeiten auf einer Baustelle in der Friedrichtstraße schwere Verletzungen zugezogen. Beim Absetzen von mehreren Hundert Kilogramm schweren Bausteinen fiel nach bisherigen Erkenntnissen einer der gewichtigen Steinblöcke um und verletzte den Arbeiter am Fuß. Nach einer notärztlichen Erstversorgung musste der Arbeiter mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Die Beamten des Polizeipostens Kuppenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

