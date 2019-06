Kuppenheim – Auffahrunfall an Ampelanlage

Anzeige

Kuppenheim (ots) – An der Ampelanlage in der Murgtalstraße vor der Einmündung zur Badstraße kam es am Montag gegen 16.20 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 19-jährige Corsa Fahrerin befuhr die Murgtalstraße in Richtung Stadtmitte. Als die Ampelanlage an der Einmündung zur Badstraße auf gelb wechselte soll sie sofort stark abgebremst haben. Der hinter dem Corsa fahrende 53-Jährige bremste nach eigenen Angaben seinen Kleintransporter zwar ebenfalls stark ab konnte aber ein leichtes Auffahren nicht verhindern. Die unfallaufnehmenden Beamten des Polizeireviers Gaggenau schätzen den Schaden an den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen auf jeweils 1.500 Euro. Die 19-Jährige wurde zudem leicht verletzt. Den 53-Jährigen erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4300826