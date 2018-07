Kuppenheim – Ein „Lieguan“ auf Reisen

Leguan auf Liege



Kuppenheim (ots) – Ein ausgewachsener Leguan hat am Montagmittag zu einem Einsatz von Polizei und Tierrettung in der Friedrichstraße geführt. Mitarbeiter des Bauhofes hatten den in unseren Breiten eher selten in Freiheit anzutreffenden Schuppenträger entdeckt. Die wechselwarme Echse hatte sich bei sommerlichen Temperaturen vermutlich nach Erreichen ihrer ´Betriebstemperatur´ in den Schatten eines Busches zurückgezogen und konnte dort bis zum Eintreffen der sachkundigen Mitarbeiter der Tierrettung in Schach gehalten werden. Zwischenzeitlich konnte auch die Besitzerin des zuweilen angriffslustigen Männchens ausfindig gemacht werden. Diese hatte ihr Haustier bereits seit fünf Wochen vermisst. In dieser Zeit hatte der umtriebige Exot schon einmal auf sich aufmerksam gemacht. Zu Beginn des Monats tankte das freiheitsliebende Tier einige Sonnenstrahlen auf der Liege eines Anwesens in der Nachbarschaft (s. Bild). Damals hatte der Rumtreiber die kurze Abwesenheit des Hausbesitzers während eines Toilettenganges genutzt um dessen Ruhemöbel in Beschlag zu nehmen.

/pb

