Kuppenheim – Eingestiegen

Kuppenheim (ots) – Indem sich noch Unbekannte im Verlauf des frühen Donnerstagmorgens am Fenster an der Rückseite eines Gebäudes in der Murgtalstraße zu schaffen machten, gelangten die Langfinger zwischen kurz nach Mitternacht und 7 Uhr in das Anwesen. Hier wurden mehrere Spielautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Unerkannt suchten die ungebetenen Besucher anschließend das Weite. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau erhoffen sich nun unter anderem durch die Arbeit der Kriminaltechniker, Hinweise über Täter zu erlangen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4013032