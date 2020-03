Kuppenheim – Fahrzeugbrand

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Ein Fahrzeugbrand hat am Freitagmorgen am Bahnübergang in der Friedrichstraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Das Hybridfahrzeug ist nach bisherigen Feststellungen gegen 8:30 Uhr in Folge eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Das Nutzfahrzeug konnte vom Fahrer etwa 20 Meter vor dem Bahnübergang gestoppt werden; er blieb unversehrt. Die Fahrbahn musste während den Löscharbeiten der Kuppenheimer Wehrleute halbseitig gesperrt werden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

