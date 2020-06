Kuppenheim – Falschfahrerin

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Ohne entgegenkommende Fahrzeuge zu gefährden, endete nach derzeitigem Ermittlungsstand die Falschfahrt einer 68-jährigen Autofahrerin am Donnerstagnachmittag. Gegen 13:45 Uhr war die Frau auf der B 462 in Richtung Rastatt unterwegs und beabsichtige wohl die Bundeststraße an der Abfahrt zur L 67 zu verlassen. Nachdem sie die Ausfahrt verpasste, wendete sie an der Einfahrt des nahegelegenen Campingplatzes und fuhr rund 1,5 Kilometer entgegen der Fahrtrichtung zurück zur Ausfahrt „Muggensturm/Kuppenheim“. Beamte der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl konnten das Auto, nachdem es die B 462 bereits verlassen hatte, schließlich stellen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau übernahmen im Anschluss die weitere Anzeigenbearbeitung.

