Kuppenheim – Gestreift und Schaden verursacht

Kuppenheim (ots) – Der Lenker eines Lkw streifte am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr beim Vorbeifahren die geöffnete Heckklappe eines geparkten VW-Transporters in der Industriestraße und verursachte so einen Sachschaden von rund 600 Euro. Ein Atemalkoholtest attestierte dem 30 Jahre alten Lenker des Schwergewichts einen Wert von knapp 0,4 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

