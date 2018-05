Kuppenheim – Hochgeschaukelt

Kuppenheim (ots) – Der Harndrang eines Besuchers des Kuppenheimer Frühjahrsmarkts hat am Sonntagabend für einige Unruhe gesorgt. Ein 51 Jahre alter Mann ließ kurz nach 22.30 Uhr seinem dringlichen Verlangen im Hinterhof eines Anwesens der Stefanienstraße freien Lauf und zog sich hierbei den Unmut der Bewohner zu. Als sich nunmehr auch die Begleiter des „Wildpinklers“ an der sich anbahnenden Konfrontation beteiligten, nahm die Auseinandersetzung derart an Fahrt auf, dass eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau hinzugerufen werden musste. Nur mühsam gelang es den Gesetzeshütern den von gegenseitigen Beschimpfungen flankierten Zwist der beiden Parteien zu beruhigen. Um die möglicherweise im Raum stehenden Beleidigungen kümmern sich nun die Beamten des Polizeipostens Kuppenheim.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3936756